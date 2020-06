Voetballers en staf in 1A en 1B moeten 72 uur voor elke match coronatest ondergaan, totale kosten lopen op tot 650.000 euro

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft vrijdagnamiddag het licht op groen gezet voor het testprotocol voor de 24 professionele voetbalclubs. Vanaf volgende week moeten spelers en staf wekelijks een coronatest laten afnemen.

De eerste coronatests moesten eigenlijk vandaag/vrijdag gebeuren, maar omdat het protocol nog niet rond was, gebeurt dat met een week vertraging. De Raad van Bestuur van de Pro League legde vrijdag de laatste hand aan de handleiding. Volgende week worden de contracten met het labo die de tests zal uitvoeren en onderzoeken gefinaliseerd en ondertekend. Wellicht zal worden samengewerkt met het AZ Delta in Roeselare.

Volgens de testprocedure zullen alle spelers en de staf met wie ze dagelijks in contact komen 72 uur voor een wedstrijd gecontroleerd worden. Gemiddeld gaat het om een vijftigtal personen per club, goed voor een totaal kostenplaatje van ongeveer 650.000 euro. Dokters, kinesisten, teammanagers en familieleden moeten niet getest worden, zoals in de eerste versie wel het geval was.

Vanaf de competitiestart op 7 augustus wordt elke speler 72 uur voor aanvang van de wedstrijd getest op Covid-19. Wie positief test, gaat verplicht in quarantaine. De andere spelers en stafleden worden een dag later opnieuw getest.