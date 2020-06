Vlamingen getuigen vanuit epicentrum van tweede coronagolf in VS: “We zijn bang om buiten te gaan”

Net wanneer experts het zachtjes durfden te hebben over een stabiliserende coronacrisis in de VS, kregen de Amerikanen een zware klap toegediend. Een tweede golf met tienduizenden nieuwe besmettingen per dag slaat vooral in het zuiden en het westen van het land zwaar toe. Vlamingen in het zwaargetroffen Texas zien hoe de situatie uit de hand loopt.