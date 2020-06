Lichaam van vermiste tiener gevonden in Samber

In de Samber is vrijdag het lichaam gevonden van de 19-jarige student die sinds donderdagavond vermist was. Dat meldt het parket van Namen.

De tiener was het einde van examens aan het vieren met vrienden toen hij in Namen in de Samber sprong om te zwemmen. Volgens de krant L’Avenir raakte hij geëlektrocuteerd toen hij zich vastklampte aan een metalen reling om weer op de oever te gaan, waarna hij weer in het water viel en verdween.

Het levenloze lichaam van de student werd vrijdagnamiddag uiteindelijk gevonden tijdens een zoekactie. Daaraan namen ook de civiele bescherming en de dienst Disaster Victim Identification (DVI) deel.

Het parket van Namen opende een onderzoek voor onopzettelijke doodslag. Volgens de eerste vaststelling van de gerechtsdeskundige lijkt het erop dat er stroom op de reling stond, maar het is nog niet duidelijk of elektrocutie ook effectief de doodsoorzaak is. Maandag wordt een autopsie uitgevoerd.