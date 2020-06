Blikseminslag zet dak in lichterlaaie

Dessel - De bliksem sloeg vrijdag in de vooravond op minstens twee plaatsen in de Kempen in. In Dessel was de schade het grootst. Het dak van een woning stond in een mum van tijd in brand.

Een kort onweer trok vrijdagavond over de Kempen. Vooral de streek rond Dessel en Retie werd getroffen. In de Boonhofstraat in Dessel sloeg de bliksem in op een huis. Het dak van de woning stond haast onmiddellijk in lichterlaaie. De brandweer kon niets meer doen om het dak te redden. De rest van het huis liep rook- en waterschade op. Ook in de buurt van de Asberg in Retie was een zware knal te horen.

Foto: Bert De Deken