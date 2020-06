Virologen zeer kritisch over doorlichting coronacrisis: “Waarom niet per gemeente een onderzoekscommissie?”

We hadden al negen ministers die met Volksgezondheid bezig zijn. En straks hebben we in de parlementen ook nog eens vier bijzondere commissies die elk afzonderlijk gaan uitzoeken wat we uit de coronacrisis hebben geleerd. Was net de versnippering van onze gezondheidszorg niet een van de problemen bij de aanpak van de crisis? Virologen reageren vernietigend. “Gaan we straks ook per gemeente of provincie een onderzoekscommissie oprichten?” vraagt Marc Van Ranst zich af.