492 artsen vragen: “Draag een mondmasker in de winkel. Het is een cruciaal moment”

De wetenschappers zijn er deze week niet in geslaagd om de Veiligheidsraad ervan te overtuigen dat een verplichting op het dragen van mondmaskers nuttig zou zijn. Met een open brief hopen zowat vijfhonderd artsen de bevolking wél te overtuigen om ze te dragen. En ook de andere regels te blijven volgen. “Zeker nu, het is een cruciaal moment.” Initiatiefneemster is de jonge psychiater Athena Beckers. “Ik wou een stem geven een mijn bezorgdheid en die van mijn collega’s.”