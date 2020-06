Regering geeft groen licht voor inzet F-16’s boven Syrië en Irak

De ministerraad heeft vrijdag beslist om vier F-16-gevechtsvliegtuigen en een detachement van 95 Belgische militairen ter ondersteuning in te zetten in Jordanië in het kader van de operatie “Inherent Resolve” van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) bekendgemaakt. Afgelopen nacht had de Kamer in de resolutie hiervoor de toestemming gegeven.

Vier F-16’s worden vanaf oktober een jaar lang naar de regio gestuurd, goed voor de inzet van zowat honderd militairen. België stuurde al tweemaal eerder gevechtsvliegtuigen naar de regio. De VS drongen al sinds vorig jaar aan op een grotere militaire inspanning van ons land. De hernieuwde inzet zou nodig zijn om een heropflakkering van IS tegen te gaan.

“België beantwoordt zo een duidelijke vraag om steun van Irak in de strijd tegen Daech. Het engagement van België kadert in de reslutie 2249 van de VN-Veiligheidsraad van 2015 die verwijst naar de globale dreiging die Daech betekent voor de internationale vrede en veiligheid”, stelt Goffin in een mededeling.