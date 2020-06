“Met publiek zou de vrije trap van De Bruyne een nieuwe godsdienst zijn geweest. Zonder publiek is het een verstild wonder.”

De verleiding is groot. Het liefst zou ik deze hele pagina vol tikken over de perfecte vrije trap. Misschien doe ik dat ook gewoon. De ultieme vrije trap werd donderdagavond genomen door Kevin de Bruyne. Het was de gelijkmaker, 1-1, in een wedstrijd tegen Chelsea. Voor de volledigheid moet ik er bij zeggen dat Manchester City uiteindelijk verloor en daarmee Liverpool kampioen maakte, maar dat zijn allemaal irrelevante zakelijkheden. Het gaat om de vrije trap der vrije trappen. Liverpool hoera, maar het gaat nu even over iets anders.