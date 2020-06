Zwaarste oud-sumoworstelaar waarschuwt collega’s voor slechte eetgewoontes

Orora, artiestennaam van de in Rusland geboren sumo-worstelaar Anatoliy Mihahanov, geldt als een autoriteit in de wereld van het worstelen. Met meer dan 288 kilogram (voor 1m90) was de man tot voor enkele jaren de zwaarste sumoworstelaar op hoog niveau. Na zijn sumopensioen in 2018 lanceerde Orora zopas een oproep om zijn gewezen collega’s tot een gezonder leven aan te manen. “Het is niet makkelijk om gezond te blijven zolang je het leven van een sumoworstelaar leidt. Je bent de enige die voor jezelf kan zorgen. Niemand in je omgeving zal het voor je doen.”

De opgemerkte oproep komt er na de dood van een jonge sumoworstelaar in mei, ten gevolge van het coronavirus. De 28-jarige worstelaar was een diabetespatiënt, niet gediend door zijn eetgewoonten. Net voor hij met sumopensioen ging, woog Orora 292 kilogram. Naar eigen zeggen at hij soms 200 stukjes sushi per dag. Zijn bloeddruk kende ongezonde hoogtes. Na zijn pensioen leeft hij gezonder en vliegen de kilo’s eraf, dankzij een dieet van groenten en geen maaltijd meer na zeven uur ’s avonds. Orora is 37 nu.