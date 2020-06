Beste studentenjob van de zomer: 6.600 euro om mee te lopen met de grote baas (en mogelijk bij het bedrijf te blijven)

Alken -

Sorry, jongens en meisjes die straks aan een lopende band staan of schotels in brasseriekeukens wassen: de mogelijk boeiendste en zeker best betaalde studentenjob is deze zomer voor Lotte De Visscher. Als uitverkorene na een concours bij uitzendconcern Adecco mag de 22-jarige masterstudente een maand meelopen met de baas en (bijna) al diens meetings meemaken. Daarvoor krijgt ze een loon van 6.600 euro netto en een BMW als bedrijfswagen. “Niemand zegt daar nee tegen.”