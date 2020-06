Wondermooie plaatsbal van Dybala zet Juventus op weg zege tegen Lecce, Lazio en Inter onder druk

De negende scudetto op rij komt alweer een stapje dichter voor Juventus. Tegen staartploeg Lecce kwam de leider in de Serie niet in de problemen en won de Oude Dame makkelijk met 4-0. Cristiano Ronaldo was andermaal de grote man met één goal en twee assists, Paulo Dybala zorgde voor het mooiste doelpunt van de avond.

Het nummer 18 uit de Serie A ging moedig van start op bezoek bij de leider, doelman Szczesny kwam twee keer goed tussen. Na een halfuur maakte Lecce het zich wel heel moeilijk. Fabio Lucioni haalde een opzittende Bentancur neer als laatste man. Geen zware fout, wel een terechte rode kaart. Ronaldo kwam eens piepen voor de rust, maar zijn kopbal miste de juiste richting.

Rood Lecce. Video: Eleven Sports

Opnieuw Dybala, opnieuw Ronaldo

Dan had de plaatsbal van Dybala van Paulo Dybala na 52 minuten wél de goeie curve te pakken. De Argentijn krijg iets teveel tijd en in het halve maantje en krulde de 1-0 netjes in de winkelhaak.

Ronaldo deed de wedstrijd helemaal op slot met de 2-0. Voor tweede wedstrijd op rij mocht hij aanleggen vanop de stip, voor de tweede keer zette hij de strafschop feilloos om. Goed voor het 23ste doelpunt van de Portugees.

1-0 Dybala. Video: Eleven Sports

2-0 Ronaldo. Video: Eleven Sports

Gonzalo Higuain - na een subtiele assist met een hakje van Ronaldo - en Matthijs de Ligt zorgden in het slot nog voor de zware 4-0 cijfers.

De Oude Dame zet hiermee eerste achtervolger Lazio serieus onder druk, dat nu tegen een achterstand van 7 punten aankijkt. Eergisteren verloor Lazio nog pijnlijk van Atalanta ondanks een 0-2 voorsprong. Het Inter van Romelu Lukaku moet nu al 11 punten goedmaken. Daar hebben ze wel nog 11 speeldagen voor.

3-0 Higuain. Video: Eleven Sports