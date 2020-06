Buurt verzet zich tegen zoveelste sloop historisch pand: “De ziel van de boulevard gaat helemaal verloren”

Mol -

De buurtbewoners van de Molse ‘Boulevard’ bundelen het verzet tegen de gestage afbraak van woningen in deze eeuwenoude laan in hartje centrum. De onmiddellijke aanleiding is de bouwaanvraag van een projectontwikkelaar om een woning in de straat te slopen, die plaats moet maken voor een appartementsblok. Het gemeentebestuur heeft zijn goedkeuring verleend, een tiental omwonenden heeft beroep aangetekend.