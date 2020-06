Vrouw die beroofd werd op trein zoekt jonge held die als enige achter dieven rende: “Zo knap voor iemand van zijn leeftijd”

Voor Ann Van Steen is Robbie een held. Toen ze deze week beroofd werd van haar gsm op de trein in Mortsel, spurtte de jongen als enige de dieven achterna. Hij liet hierbij zijn eigen step en spullen achter, die ze hem nadien wel kon terugbezorgen. “Jammer genoeg heb ik geen nummer van hem, maar ik wil hem graag bedanken, want voor mij is hij een held.”

Ann is afkomstig uit Pulderbos, maar woont nu in Lier. Ze pendelt met de trein naar haar werk in Antwerpen. Woensdag om 17.23u nam ze in Antwerpen Centraal de trein richting Herentals, die stopt in Lier ...