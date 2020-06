Mijnheer pastoor is overwerkt en dus zit deze gemeente (opnieuw) zonder priester

Pastoor Sandro Moretti (72) neemt ontslag als priester van de parochiefederatie Kortessem omdat hij “overwerkt” is. Kortessem valt daarmee al voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd zonder priester, nadat eind 2018 pastoor Alain Bruyninx geschorst werd omdat hij een dubbelleven leidde.

