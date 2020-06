Zwangere vrouwen dan toch zwaarder ziek door corona dan niet-zwangere vrouwen

Een nieuwe Amerikaanse studie heeft de gezondheidssituatie van 8.200 zwangere vrouwen geanalyseerd en 83.200 niet-zwangere vrouwen. Alle vrouwen hadden positief getest op Covid-19 . Uit die gegevens blijkt dat de zwangere vrouwen zwaarder ziek werden. Maar er was geen verschil in mortaliteit.

Vrouwen die zwanger waren hadden een hoger kans op opname op de intensieve zorgen. Bij zwangere vrouwen werd namelijk 7,5 procent opgenomen op de intensieve tegenover 0,9 procent van de niet-zwangere vrouwen. 0,5 procent van de zwangere vrouwen werd aan de beademing gelegd versus 0,3 procent van de niet-zwangere vrouwen.

In totaal werd een derde van de 8.200 vrouwen opgenomen in het ziekenhuis versus 6 procent van de 83.200 niet-zwangere vrouwen. Een belangrijke kanttekening in de studie is dat de analyse geen onderscheid kon maken in de reden waarom de vrouwen werden opgenomen. Zwangere vrouwen konden ook om andere zaken gehospitaliseerd worden, waaronder de bevalling. “Er is goed en slecht nieuws hier. Zwangere vrouwen hebben geen hogere kans op sterfte maar wel een hogere kans om ernstig ziek te worden van Covid-19.”, zegt dr. Dana Meaney-Delman van de Amerikaanse gezondheidsinstantie, CDC (Center for Disease Control).

De data voor de baby's ontbrak. Het is niet geweten of de baby’s van de zwangere vrouwen een effect kenden van de ziekte.