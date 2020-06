Burgemeester Lippens: “evenementen hebben geen meerwaarde”

Knokke-Heist - In een interview met Het Laatste Nieuws zegt burgemeester Leopold Lippens (78) dat hij mogelijk nooit nog grote evenementen zal toestaan in zijn stad. hij vindt dat evenementen geen toegevoegde waarde hebben.

Leopold Lippens verwacht niet dar er straks een grote toeloop zal zijn van dagjestoeristen. Knokke krijgt heel het jaar door bezoekers over de vloer dus er is geen verschil met de zomerperiode, zegt hij. “Er gaan hier deze zomer wel geen grote evenementen meer door. Die hebben we afgeschaft, en misschien zelfs voorgoed. In de lockdown heb ik veel tijd gehad om na te denken over wat onze gemeente echt nodig heeft en ik ben tot de conclusie gekomen dat evenementen niets toevoegen aan Knokke-Heist”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Onze troeven zijn rust, veiligheid, levenskwaliteit. Massabijeenkomsten vormen hier geen enkele meerwaarde. Ik heb nog niets beslist, maar wat mij betreft keren we terug naar de basics. Corona heeft ons geleerd dat we te veel willen. Het was altijd maar ‘meer, meer, meer’. Maar dat moet een keer stoppen.”

