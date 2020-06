Drie op de vier Waalse contact tracers in vooropzeg

Van de vierhonderd mensen die midden mei werden aangeworven om in Wallonië contacten op te sporen van personen die met het coronavirus zijn besmet, zullen er begin juli nog honderd aan het werk zijn. Tegen augustus zal dat aantal verder dalen tot veertig, als het aantal besmettingen blijft dalen, schrijven de kranten van Sud Presse zaterdag. Er is gewoon te weinig werk voor de contact tracers. In Vlaanderen wordt het aantal contactonderzoekers afgebouwd tot 150.

Volgens Sudpresse hebben een pak werknemers van de twee belangrijkste callcenters hun vooropzeg gekregen. Dat is het geval bij Ikanbi in Loncin en Call Excell in Luik, maar ook in de regionale callcenters en bij de mutualiteiten.

Om de verspreiding van het virus aan te pakken, moesten de gewesten honderden mensen aanwerven om na te gaan met wie besmette mensen allemaal nauw in contact zijn geweest.

Op 11 mei gingen in Vlaanderen zowat 700 onderzoekers aan de slag, maar een tweetal weken later waren dat er nog 450. Bij de start klonk het nog dat er voor de operatie in Vlaanderen 1.200 medewerkers konden worden ingezet, maar zo’n grote capaciteit bleek nog niet nodig. “We zitten letterlijk met ons vingers te draaien”, vertellen enkele contacttracers aan Sud Presse.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid bouwt dat aantal nu af tot 150 contactonderzoekers in de callcentra. Zij worden versterkt met een aantal supervisoren en meer gespecialiseerde tweede- en derdelijnsmedewerkers. Voor de huisbezoeken blijft een ploeg van 50 contactonderzoekers van de ziekenfondsen beschikbaar. Als dat nodig is, kan het agentschap dat aantal snel laten stijgen. Er blijft “voldoende menskracht aanwezig”, klinkt het, “met mensen die al opleiding hebben gekregen en expertise hebben opgebouwd, om klaar te staan voor een eventuele stijging van het aantal besmettingen per dag, bijvoorbeeld bij uitbraken”.

