Bootvluchtelingen onderweg naar VK gered ter hoogte van De Panne

De Panne - Er werden zaterdachtochtend 15 bootvluchtelingen gered tijdens een noodinterventie voor de kust van De Panne, dat meldt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Naar alle waarschijnlijkheid wilden de bootvluchtelingen de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk.

Het bewuste bootje zou afgelopen nacht vanuit Noord-Frankrijk vertrokken zijn. Toen hun vaartuig veel water maakte, verwittigden de drenkelingen zelf de hulpdiensten. Met behulp van twee reddingsvaartuigen van Vloot konden de vluchtelingen voor de kust van De Panne gevonden en gered worden.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat zaterdagochtend vijftien drenkelingen uit het water gehaald werden. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of hun oversteek door mensensmokkelaars op poten werd gezet. Daarbij zullen in eerste instantie de verhoren van de drenkelingen cruciaal zijn. In principe zal het parket later op de dag meer informatie over de zaak vrijgeven.

Steeds vaker worden kleine bootjes ingezet om transmigranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te laten maken. Bij een gelijkaardig incident kapseisde in januari al een bootje voor de kust van De Panne. In dat dossier kwamen twee Afghanen als vermoedelijke mensensmokkelaars in beeld.