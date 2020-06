Selah Sue neemt samen met ziekenhuispersoneel videoclip op

De afgelopen maanden waren voor het zorgpersoneel in ons land bijzonder zwaar. De dienst intensieve geneeskunde van het UZ Leuven zocht een originele manier om al haar medewerkers te bedanken voor hun inzet. Ze namen daarom samen met zangeres Selah Sue een cover op van ‘Lean On Me’ van Bill Withers.

Artsen en verpleegkundigen op de dienst verzorgden de afgelopen maanden de kritieke COVID-patiënten. Om die intense periode positief af te sluiten kreeg verpleegkundige Bas Aerts het idee om een videoclip op te nemen. Muzikante Selah Sue, wiens vader zelf op de dienst intensieve zorgen belandde nadat hij besmet raakte met het het virus, was bereid om mee haar schouders te zetten onder het project. De opnames, montage en muziek komen van de ziekenhuismedewerkers zelf. Het zijn ludieke beelden, maar ze tonen ook de harde realiteit die de medewerkers dagelijks meemaakten de afgelopen maanden.

“We geprobeerd om onze patiënten en hun familie niet alleen uitstekende, maar ook warme en menselijk zorg te bieden. We beseffen heel goed dat dit slechts mogelijk was dankzij de gigantische inspanningen van en de goede samenwerking met iedereen binnen het ziekenhuis”, zegt dokter Philippe Meersseman, een van de artsen die je kan spotten in de video.

