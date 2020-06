Marc Van Ranst waarschuwt voor stijgend aantal besmettingen

Volgens de nieuwe weekgemiddelden van Sciensano zijn bijna alle trends dalend: er zijn 17 procent minder sterfgevallen, 15 procent minder ziekenhuisopnames, 20 procent minder ziekenhuisbedden ingenomen en ook op de intensieve zorgen zijn er 30 procent minder bedden ingenomen. Maar het aantal besmettingen stijgt licht.

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag is van 87 naar 92 gestegen in de voorbije zeven dagen. Een stijging van zes procent. En daar wringt het schoentje, zegt ook viroloog Marc Van Ranst. “Het aantal nieuwe bevestigde gevallen de laatste 14 dagen blijft toch wel aanzienlijk. En het aandeel van de 20j-29j en 30j-39j in de nieuwe bevestigde gevallen is de laatste weken toch wel wat gestegen. Dit moet nauwkeurig opgevolgd worden”, waarschuwt hij.

Tussen 20 juni en 26 juni werden 105 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 170 verlieten het ziekenhuis. 13 opgenomen patiënten in deze periode waren afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.