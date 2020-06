Coronavirus opsporen in afvalwater? Sciensano wil project lanceren

Andere landen speuren al langer naar het coronavirus in het afvalwater. Zo willen ze zeer lokale uitbraken van corona vroegtijdig detecteren en indijken. Sciensano bekijkt of een gelijkaardig project in België kan opgestart worden.

Naar covid speuren in ons afvalwater moet mogelijk zijn, schrijft het medische vakblad ‘Le Spécialiste’. Onder andere in Italië gingen ze het water na op sporen van het virus. Daaruit bleek dat het virus al in december 2019 aanwezig was in het land. Aan Vlaamse zijde is ook afvalwater uit de hele regio geanalyseerd door Aquafin, dat verantwoordelijk is voor de waterzuivering in het noorden van het land. De stalen van Aquafin bevestigen dat het virus in alle afvalwater aanwezig is. “Maar na de waterzuivering is er geen spoor meer van het virus te vinden”, verzekert ook een woordvoerster.

In het Waals Gewest voert het openbare waterbeheerbedrijf (SPGE) momenteel een reeks tests uit om de aanwezigheid en besmettelijkheid van het virus in afvalwater na te gaan.

Er is voorlopig nog geen overkoepelende aanpak. Daarom zegt Sciensano nu dat er een landelijk project moet komen om de concentratie van het virus in ons afvalwater te monitoren.

Het tijdschrift zelf ziet zo’n monitoring als efficiënt en goedkope manier om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.