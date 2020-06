Baggerponton in havengeul Blankenberge dreigt te kantelen

Knokke-Heist / Blankenberge - In de havengeul van Blankenberge staat een baggerponton op kantelen. De havengeul is voor de veiligheid afgesloten. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum stuurde een bericht uit aan de scheepvaart. De scheepvaartpolitie wordt ingezet voor bewaking.

De aannemer en de reddingsdienst doen er alles aan om de situatie onder controle te krijgen. De oorzaak is nog onbekend. Er waren geen mensen op het ponton aanwezig. Er is nog geen zicht op mogelijke schade of impact op de baggerwerken. Er zal materiaal uit Oostende aanbracht worden om de baggerwerken verder te kunnen zetten.