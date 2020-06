Walter Zinzen lag lange tijd in het ziekenhuis met corona: “Ik dacht: laat het onvermijdelijke maar gebeuren, ik wil er niet meer bij zijn”

Voormalig journalist en opiniemaker Walter Zinzen (83) heeft vier weken in het ziekenhuis gelegen wegens corona. Dat vertelde hij zelf in De afspraak op vrijdag.

“Ik heb het bekende virus opgelopen en ik ben een paar weken, of zelfs een paar maanden uit de running geweest”, zegt Walter Zinzen bij Ivan De Vadder. “En met uit de running bedoel ik ook echt uit de running. Vooral die eerste weken was ik zeer apathisch. Niets interesseerde mij nog. Als dit zo moest voortgaan: laat het onvermijdelijke dan maar gebeuren, dan wil ik er niet meer bij zijn. Dat is de eerste keer dat ik dat gedacht heb.”

Zinzen wijst naar het verplegend personeel dat hem er heeft doorgetrokken. “Het is dankzij de verpleegkundigen die zeiden: “Komaan Zinzen doordoen” dat ik er ben doorgekomen.”

Na vier weken in het ziekenhuis is Zinzen vol lof over het personeel en de goede zorgen.