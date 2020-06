Zeg niet langer de ‘Master bedroom’, Amerikaanse makelaars schrappen ‘koloniale term’

Wie op Vitaya al eens botste op ‘Milion Dollar Listing’ of trouwe fans van ‘Cribz’ weten dat er met de ‘Master bedroom’ de grootste slaapkamer wordt bedoeld. Texaanse makelaars hebben nu besloten de term te schrappen: de koloniale link zou te groot zijn.

Wie in Houston, Texas op zoek is naar een huis zal niet langer een ‘master bedroom’ zoeken maar wel een ‘primary bedroom’. De vereniging van makelaars heeft besloten dat de term al enkele jaren controversieel is en heeft de knoop nu doorgehakt om de term niet meer te gebruiken. Sommige geloven dat ‘master’ refereerde naar de grootste slaapkamer waar de heer des huizes en ook de baas van de slaven sliep. Zeker in het zuiden van de Verenigde Staten waar op een gegeven moment heel veel slaven werden vastgehouden, ligt de term ‘master’ nu onder vuur.