“Alle vreemden weg”: voormalige voorzitter gemeenteraad Grimbergen legt alle politieke mandaten neer

Grimbergen - Het Grimbergse gemeenteraadslid Martine De Coppel (Vernieuwing, 62) neemt ontslag uit al haar politieke mandaten. Vrijdag al nam ze ontslag als gemeenteraadsvoorzitter nadat ze tijdens een digitale gemeenteraad een racistische uitspraak gedaan had.

“Alle vreemden weg”. Die drie zwaarbeladen woorden weerklonken donderdagavond op de achtergrond tijdens de digitale gemeenteraad door de microfoon van de gemeenteraadsvoorzitter, die “per ongeluk nog op stond”. Het maakte haar positie uiteindelijk onhoudbaar. De Grimbergse oppositiepartijen Groen, SP.A en CD&V eisten meteen haar ontslag als gemeenteraadsvoorzitter. En dat kwam er al meteen na de gemeenteraad donderdagavond na crisisoverleg binnen de partij Vernieuwing.

Maar de meerderheidspartijen Open VLD en N-VA vonden dat net als de oppositiepartijen nog altijd onvoldoende. En dus nam ze nu volledig ontslag uit al haar politieke mandaten. “Ik maakte een bedenking tijdens het moment zelf”, zegt Martine De Coppel . “Het heeft wel grote gevolgen. Het was fout en verkeerd geformuleerd. Ik bedoelde dit zeker zo niet.”

De Coppel zou in december 2021 het schepenambt van partijgenoot Eric Naegels overgenomen hebben, ook dat zal er dus niet van komen. Ze neemt ook ontslag als gemeenteraadslid en als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW.

“De uitspraak druiste helemaal in tegen het programma en de beleidsvisie van Vernieuwing”, zegt voorzitter Chantal Lauwers van Vernieuwing. “Er was zaterdagochtend een overleg met het bestuur van Vernieuwing. Martine heeft in dat kader beslist om ontslag te nemen uit al haar politieke mandaten en deze terug te geven aan de partij. Het bestuur van Vernieuwing wil Martine wel uitdrukkelijk danken voor haar jarenlange belangeloze inzet.”

