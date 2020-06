Zes verdachten opgepakt voor diefstal Banksy-werk in Parijse Bataclan

De Franse politie heeft deze week zes personen opgepakt voor de diefstal van een werk van de Britse straatkunstenaar Banksy aan de Parijse concertzaal Bataclan. De zes verdachten werden vrijdag in verdenking gesteld en opgesloten, werd bij politie en gerecht vernomen.

De diefstal uit Bataclan dateert van begin 2019. De afbeelding van een rouwend meisje herdenkt de slachtoffers van de terroristische aanslag op de concertzaal in november 2015. Eerder deze maand vonden speurders het werk terug in een verlaten boerderij in de Abruzzen, een regio in de Laars van Italië.

De politie pakte de verdachten op in de oostelijke departementen Isère en Haute-Savoie. Twee zijn in verdenking gesteld van diefstal, de vier andere voor heling van gestolen goederen. Ze zijn in voorhechtenis genomen.

Het eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag stond op een achterdeur van de zaal, aan de straatkant. Het stencil-kunstwerk met witte verf werd in juni 2018 ontdekt in de passage Saint-Pierre Amelot, op een nooduitgangsdeur van de concertzaal. Vele toeschouwers van het concert van de Eagles of Death Metal wisten via de nooduitgang te ontsnappen bij de aanslag, die uiteindelijk aan 89 mensen het leven kostte.