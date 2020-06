Dendoncker houdt Wolverhampton met winning goal op Europese koers

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdagnamiddag met 0-1 gewonnen op het veld van Aston Villa. Leander Dendoncker was de matchwinnaar voor de bezoekers. De Rode Duivel scoorde in de 62e minuut met een lage knal in het hoekje de enige treffer van de partij.

In de tussenstand blijven Dendoncker en co volop meestrijden voor de Champions League-plaatsen. Wolverhampton telt als vijfde twee punten minder dan nummer vier Chelsea. Het is al acht competitieduels ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 23 januari, tegen kampioen Liverpool.

De Wolves waren in Villa Park negentig minuten de bovenliggende partij en daar profiteerde Dendoncker op het uur van. Vanop de rand van de zestien knalde hij de enige treffer van de namiddag voorbij Villa-doelman Nyland.

Bij de thuisploeg ontbrak Björn Engels nog steeds met een achillespeesblessure. Hij speelde nog niet sinds de hervatting van de Premier League tien dagen geleden. Ally Samatta (ex-Genk) en Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) stonden wel aan de aftrap, Mahmoud Trezeguet (ex-Anderlecht en Moeskroen) viel in. Het is voor de Villans al sinds 21 januari wachten op een nieuwe zege. Sindsdien werd twee maal gelijkgespeeld en zes maal verloren.

Het team uit Birmingham doet door de nieuwe nederlaag een slechte zaak in de degradatiestrijd. Villa is negentiende en voorlaatste. Nummers zeventien West Ham en achttien Bournemouth tellen evenveel punten, maar hebben nog een wedstrijd te goed. De zeventiende stek is de eerste veilige plaats in de Premier League.