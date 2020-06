Rechter beveelt vrijlating 124 kinderen uit Amerikaanse detentiecentra

Een rechtbank in Los Angeles heeft de vrijlating van 124 kinderen bevolen uit detentiecentra voor vluchtelingengezinnen in de VS. Het risico op coronabesmettingen zou er te hoog liggen. In twee van de drie detentiecentra is het longvirus vastgesteld, schrijft de rechter in haar vonnis. Volgens haar “staan de detentiecentra in brand en is er geen tijd voor halve maatregelen”.

Er dreigt een enorme virusuitbraak in de speciale gevangenissen voor vluchtelingengezinnen, ondanks preventieve maatregelen. Er zijn meer dan 2.500 besmettingen geconstateerd. De 124 kinderen moeten uiterlijk 17 juli in vrijheid worden gesteld, ofwel met hun ouders ofwel door plaatsing in een gastgezin.

Strijd van Trump tegen illegale immigratie

President Donald Trump stelde de detentiecentra in als onderdeel van zijn campagne tegen illegale immigratie. Die zouden vluchtelingen en hun gezinnen moeten ontmoedigen de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken.

Vorige week besloot het hooggerechtshof al dat de president het overheidsprogramma dat honderdduizenden migranten beschermt tegen uitzetting niet mag beëindigen. Het gaat om de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma, waardoor zo’n 650.000 migranten worden beschermd die als kind naar de VS zijn gekomen.

Migranten kunnen via DACA een speciale status krijgen. Die beschermt deze mensen tijdelijk tegen uitzetting en geeft hun het recht om te werken, maar niet de mogelijkheid om het Amerikaanse staatsburgerschap te verwerven. Het programma is in het leven geroepen door Trumps voorganger, Barack Obama.