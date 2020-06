“Waarom doet die dat nu?” Wrevel binnen Open VLD over uitspraken van ex-voorzitter Rutten

Het optreden van ex-Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten in ‘De afspraak op vrijdag’ leidt binnen de eigen partij tot de nodige frustratie. Rutten zette nog eens stevig in de verf dat N-VA een jaar geleden fameus doorduwde voor een Vlaamse regering mét Vlaams Belang. Net nu haar opvolger Egbert Lachaert voor de delicate opdracht staat een nieuwe federale regering op de been te brengen. “Dit doet ze toch alleen om ons stokken in de wielen te steken?”, vragen ze zich geëmbêteerd af in het kamp van Lachaert.