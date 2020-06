Schoofs langer bij KV Mechelen

Het is voorlopig nog wachten op nieuwe spelers, maar in tussentijd probeert KV Mechelen wel het geraamte van zijn ploeg te behouden. Nadat eerder William Togui, Igor De Camargo en Thibaut Peyre hun contract verlengden, was het nu de beurt aan Rob Schoofs (26). De middenvelder tekende bij tot 2024. “Wat goed is, wilden we behouden”, klinkt het.

In Mechelen zijn ze tevreden met de contractverlenging. “Rob is hier tevreden en is belangrijk voor ons. Als hij draait, dan draait de ploeg. We zijn ervan overtuigd dat hij ook de komende jaren een belangrijke rol kan spelen voor KV”, vertelt bestuurslid Gert Van Dyck. Schoofs werd in 2017 voor een recordsom van een miljoen euro gekocht bij AA Gent en speelde ondertussen 84 wedstrijden voor KV. Daarin wist hij tien keer te scoren. Het contract van Schoofs liep normaal na volgend seizoen af.