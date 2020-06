Koninklijke familie promoot toerisme in eigen land: Filip, Mathilde en kinderen op uitstap in Limburg

Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier tienerkinderen zijn zaterdag op uitstap naar Limburg getrokken. Ze maakten een fietstocht in en rond Bokrijk. Een leuk familie-uitje. Maar ook de ideale manier om het toerisme in eigen land te promoten, zeker in deze coronacrisis.

Het koninklijk gezin maakte een tochtje van 20 kilometer op het fietsroutenetwerk in Bokrijk. Onderweg stapten ze in het openluchtmuseum van Bokrijk af voor een bezoek aan de Bruegel-tentoonstelling, die na het succes van vorig jaar werd verlengd.

Voorts ontdekten Filip, Mathilde en hun kinderen Fietsen door het Water, waarbij ze 200 meter dwars door een vijver gingen, van de ene over tot aan de andere. In het midden ervoeren ze hoe het water aan weerszijden op ooghoogte stond. Tot slot gingen ze langs op camping Holsteenbron op provinciaal domein Bokrijk.

Koning Filip en koningin Mathilde willen met deze uitstap de toeristische sector in België ondersteunen, nu de zomervakantie (bijna) begonnen is.

En nu vakantie

Voor prinses Elisabeth (18) is die sowieso al een maand bezig. Op 23 mei studeerde ze af aan haar internationale kostschool in Wales. Maar niet op de manier die ze gehoopt had: door de coronacrisis moest ze terugkeren naar België, om de laatste twee maanden van het schooljaar thuisonderwijs te volgen.

Eind augustus begint de troonopvolgster aan een nieuwe fase in haar schoolcarrière: ze gaat een legeropleiding volgen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.

Gabriël (16) beleefde afgelopen woensdag zijn laatste schooldag. Zijn eerste jaar op de International School of Brussels (ISB), in Watermaal-Bosvoorde, zit er daarmee op.

Gabriël, met op de achtergrond zijn school. Foto: fotomontage Het Nieuwsblad

De prins zat in het vijfde middelbaar. Of beter: the 11th grade, want hij krijgt op de ISB les in het Engels. De privéschool telt 1.550 studenten van 70 nationaliteiten, vooral kinderen van expats uit Europa, Amerika en Azië. Hun ouders zijn diplomaten in Brussel of bekleden topfuncties bij multinationals. Het inschrijvingsgeld bedraagt 39.515 euro per schooljaar.

De jongste twee kinderen van Filip en Mathilde moeten nog twee dagen naar school. Emmanuel (14) gaat naar Eureka, een school voor kinderen met leerproblemen, in Kessel-Lo bij Leuven. En Eléonore (12) volgt het zesde leerjaar op het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, waar haar oudere zus en broers ook ooit les hebben gevolgd.