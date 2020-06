Thomas Müller stoot Kevin De Bruyne van de troon, maar die richt zijn pijlen al op het volgende record

Het is hem gelukt: Thomas Müller verzekerde zich op de slotspeeldag van het record van meeste assists in één seizoen in de Bundesliga. De Duitser was tegen Wolfsburg goed voor z’n 21ste assist van het seizoen. Hij doet hiermee eentje beter dan Kevin De Bruyne 5 jaar geleden.

LEES OOK. De onmisbare buurjongen: waarom Thomas Müller nog steeds meedraait aan de top bij Bayern München

Met een slim doorsteekballetje zette het icoon van Bayern München zijn ploegmaat Kingsley Coman op weg naar de openingstreffer op bezoek bij Wolfsburg. Zijn 21ste assist dus: nooit deed iemand beter.

Het vorige record was in handen van Kevin De Bruyne. Hij klokte in 2015 bij Wolfsburg af op 20. Het leverde onze landgenoot een droomtransfer naar Manchester City op.

De Rode Duivel is met 16 assists in de Premier League wel op weg naar een ander record. Met nog 7 speeldagen te gaan in Engeland is De Bruyne nog steeds in de running om het ongenaakbaar gewaande record van 20 assists van Thierry Henry te breken. De Fransman klaarde dit huzarenstukje bij Arsenal in 2003.

Bekijk de recordassist van Thomas Müller hier: