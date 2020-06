Arjen Robben plant comeback bij ex-club Groningen

Arjen Robben is binnenkort weer te bewonderen op het voetbalveld: de wil zijn comeback maken op de voetbalvelden. De 36-jarige speler van onder meer PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München traint mee bij FC Groningen, de ploeg waar het voor hem begon.

FC Groningen organiseert morgen, zondag 28 juni, een persconferentie waarbij Arjen Robben een uitgebreide toelichting zal geven op het traject dat hij momenteel bewandelt. “De club kan in deze periode alle hulp gebruiken om goed door de coronacrisis te komen. Zelf heb ik ook meegedaan aan verschillende acties en daarnaast erover nagedacht wat ik nog meer zou kunnen doen voor onze FC. De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters: ‘Arjen, volg je hart!’..."

"Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij de FC. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”

Nochtans leek het heel erg lang alsof Robben zijn voetbalpensioen was ingegaan. Midden juni trainde hij plots mee bij Bayern München, waarmee hij de geruchten van een comeback voedde.

Die geruchten ontkende hij door te zeggen dat hij fit wilde blijven na zijn vele blessureleed en dat dit een conditietraining was met Holger Broich, met wie hij vroeger revalideerde bij de Beierse grootmacht.

De coronacrisis, en de clubliefde voor FC Groningen, bracht Robben dus alsnog op andere gedachten. Robben doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen, waar hij in december 2000 debuteerde. Hij speelde anderhalf jaar voor de eerste ploeg, waarna hij voor 9,5 miljoen gulden verkaste naar PSV.

Binnenkort in het hoge Noorden weer 'zijn' actie vanop rechts naar binnen en een schot in de verste hoek?