Werder Bremen kruipt na overtuigende zege door het oog van de naald (maar is er nog niet helemaal)

Werder Bremen is er op miraculeuze wijze in geslaagd rechtstreekse degradatie af te wenden. Het zag er vooraf nochtans penibel uit voor de Bremense club. Het moest zelf winnen bij het FC Köln van Sebastiaan Bornauw, terwijl Düsseldorf geen punten mocht pakken op bezoek bij Union Berlin. Maar Bremen deed wat het moest doen. Het won zelf overtuigend met 6-1, terwijl concurrent Düsseldorf tegen een 3-0 nederlaag aanliep. Werder moet zich nu via een barragewedstrijd tegen de derde uit de tweede klasse verzekeren van een verlengd verblijf in de Duitse hoogste klasse.

De zenuwen stonden strak gespannen bij de fans van Werder Bremen. Enkel een overwinning volstond, anders kon de club een eerste degradatie sinds 1981 niet meer afwenden. De openingsfase verliep stroef, maar na 27 minuten leek de hemel op te klaren voor Werder. Het kwam zelf 2-0 voor en ongeveer tegelijkertijd slikte Düsseldorf een tegengoal. Met die tussenstand sprong Werder virtueel naar de zeventiende plaats in het klassement en ontliep het rechtstreekse degradatie.

Doelpuntenkermis

De tussenstand leek de spelers van Bremen vleugels te geven, want ze raasden door de wedstrijd. Aan de rust stond het 3-0 en het zwaarste werk leek gedaan. Het moest vooral hopen dat Union Berlin in de andere wedstrijd deed wat het moest doen. En dat deed het. Kort na rust scoorde verdubbelde Berlin zijn voorsprong en dat bleek de doodsteek voor Düsseldorf. Het kon geen vuist meer maken en slikte in blessuretijd zelfs nog een derde tegentreffer. Ondertussen volgden de goals in Bremen elkaar in sneltempo op. Werder speelde bevrijd en scoorde maar liefst zes keer. De tegengoal van Drexler was niet meer dan een voetnoot.

Zondag wordt in de tweede klasse de laatste speeldag afgewerkt en weet Werder tegen welk team het in een rechtstreeks duel zal moeten strijden voor het behoud. Mogelijk wordt dat Hamburg, nog zo'n andere traditieclub én een streekgenoot. Voor Düsseldorf wordt het minstens een jaartje tweede klasse.