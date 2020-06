Brusselse politie sluit betogers Extinction Rebellion in tijdens betoging

De actie van de milieuactivisten van Extinction Rebellion die in de loop van de namiddag rustig was verlopen in Brussel, neemt nu een grimmigere wending. De actievoerders hadden het laatste deel van hun protest, het omdopen van de Finance Tower tot de Resilience Tower, afgesloten en wilden in optocht naar de Wetstraat trekken, maar werden vrijwel meteen tegengehouden door de Brussels politie.

De milieu-activisten hadden eerder zaterdagnamiddag al twee acties gehouden. Zowel op het Beursplein als in de Nieuwstraat hadden ze een vijftal minuten stilgestaan en hun protestborden getoond. Die acties verliepen rustig en zonder incidenten. Bedoeling was om de actie af te sluiten aan de Finance Tower. Eerder deze week waren de letters 'Finance' al van de toren verwijderd en zaterdag was het de bedoeling die te vervangen door het woord 'Resilience', waarbij elke letter stond voor één van de bewegingen die Extinction Rebellion steunt.

Zo stond de 'R' voor alle groepen die in de samenleving lijden onder structureel en systemisch racisme, de 'S' voor de kunstensector, en andere letters voor de Gele Hesjes, de ecologisch-sociale bewegingen en de zorgsector. Het lukte de actievoerders niet om de letters ook op de muur van het gebouw aan te brengen, want dat werd door de politie niet toegelaten. Toen de betogers vervolgens in optocht naar de Wetstraat wilden trekken, werden ze vrijwel meteen tegengehouden door de politie. Momenteel zitten enkele tientallen activisten op de grond op de Pachecolaan, ingesloten door politie in oproeruniform.



Ze worden een voor één door de barricade van de politie gelaten, waarna hun identiteitskaart wordt gecontroleerd.