FC Barcelona struikelt over Celta de Vigo, Real Madrid kan morgen leiding overnemen

FC Barcelona heeft op bezoek bij Celta de Vigo heel duur puntenverlies geleden. De blaugrana kwamen 1-2 voor dankzij de tandem Messi-Suarez, maar een vrijschop van Iago Aspas boorde de overwinning voor de bezoekers de grond in. Door het gelijkspel van Barcelona kan Real Madrid morgenavond alleen leider worden in La Liga met nog zes speeldagen te gaan.

Barcelona-coach Quique Setién bracht twee jonge kerels in Ansu Fati en Ruiqui Puig aan de aftrap. Het was andermaal Lionel Messi die de debatten opende met een vrijschop, maar zijn voorzet op de kruin van Gerard Pique spatte uiteen op de lat. Messi was even later bijzonder slim: hij trapte zijn vrijschop niet naar doel, maar zag dat Suarez in de kleine rechthoek helemaal alleen stond. De Uruguayaan kopte Barcelona op voorsprong. Celta dacht Messi te slim af te zijn door twee mannetjes op de lijn te posten maar de Vlo loste dat even anders op.

Zijn doelman Marc-André ter Stegen sloeg daarna aan het knoeien, maar kwam goed weg omdat Smolov te graag voor eigen succes wilde gaan. Celta zette door, maar kende pech. Brais Mendez werd afgezonderd met een subliem balletje binnendoor, maar lifte de bal over ter Stegen tegen de paal. Na de rust ging het deksel dan toch op de neus van de blaugrana. Aspas met een schitterend balletje op Okay Yokuslu, die de bal terugtrok op Smolov. De Russische spits maakte van dichtbij gelijk. Barcelona bleef stroef voetballen, maar rekende op een nieuwe flits van Messi en Suarez. De Argentijn vond de Uruguyaan in de zestien, die in de draai naar de verste hoek trapte: 1-2.

Geen overwinning

De 250ste assist van Messi in het shirt van Barcelona bleek uiteindelijk niet voldoende voor de zege van de Catalanen. Iago Aspas trapte met nog enkele minuten te gaan een vrijschop los door de muur, ter Stegen keek de 2-2 in zijn netten. Diezelfde doelman behoedde zij verdediging van een stevige opdoffer door een grote kans voor Celta van de lijn te keren. Door deze goal kan Real Madrid morgen alleen leider worden in La Liga, als het wint van Espanyol. Er zijn nog zes speeldagen te voetballen de Spaanse topklasse.