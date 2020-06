Onderzoek naar verdacht overlijden op Oude Markt in Leuven

In een flat op de Oude Markt werd zaterdagnamiddag een overleden man aangetroffen. Het parket kwalificeert de feiten (voorlopig) als verdacht. Foto: ROBTV.

Het Leuvense gerecht voerde zaterdagnamiddag een onderzoek naar een verdacht overlijden van een 36-jarige man in een appartement op de Oude Markt.

De omgeving van restaurant Karamna was zaterdagnamiddag door de politie afgezet met dranghekken. Een zwart zeil moet pottenkijkers op afstand houden.

In een flat boven de horecazaak is zaterdagnamiddag het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen door een huisgenoot.

Het Leuvense parket beschouwt het overlijden (voorlopig) als verdacht. "Onze diensten hebben een wetsarts en het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het overlijden uit te klaren", zegt persmagistrate Sarah Callewaert van het Leuvense parket. "Op hun bevindingen is het voorlopig nog wachten. Alle opties liggen dus nog open."

Het is dus op dit moment niet duidelijk wat er is gebeurd in het appartement.