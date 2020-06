Meer chauffeurs rijden op verboden rode diesel

De douanediensten hebben vorig jaar gemiddeld drie chauffeurs per dag betrapt op het rijden met rode diesel. Dat gaat perfect, alleen mag het niet van Vadertje Staat omdat er minder accijnzen op betaald moeten worden.

De prijzen aan de pomp zijn gevoelig gedaald. Toch vinden velen het nog te duur en nemen het risico om met rode diesel te rijden in plaats van met lichtgele brandstof. Dat gaat evengoed. Alleen, het is verboden bij wet omdat er veel minder taks moet op betaald worden.Bij controles hebben vliegende brigades van de Douane werden vorig jaar 55.054 wagens en vrachtwagens aan de kant gezet voor een controle. Daarbij werden 1.209 chauffeurs betrapt op valsspelen. Dat is een record. In 2016 werden nog 655 vaststellingen van fraude gedaan, in 2018 was dat gestegen tot 1.041, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën.Wie betrapt wordt op fraude riskeert een boete van minstens 500 euro. Gaat het om grote hoeveelheden kan men gedagvaard worden voor de rechtbank en dan kunnen de boetes hoog oplopen.De vliegende brigades van de Douane controleren niet alleen op rijden met rode diesel maar ook onder meer op lading en op rij- en rusttijden bij vrachtwagens. “Alles samen leverde dat vorig jaar 652.840 euro aan geïnde boetes op”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.