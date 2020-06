Rode vlag op eerste werkdag van kustredders

Oostende - De eerste werkdag van de redders aan onze kust is rustiger verlopen dan verwacht. Er was veel volk aan zee, maar strandweer was het niet. In de namiddag werd zelfs de rode vlag bovengehaald tijdens een hevige regenbui.

Het mooie weer van de afgelopen dagen deed veel dagjestoeristen dromen van een zomers weekend aan zee. Helaas, echt strandweer was het niet. Op het strand was er een pak minder volk dan eerder deze week. In de winkelstraten van Oostende en op de zeedijk was het wel behoorlijk druk.

Bij de gocartverhuurders was het aanschuiven. “Voor ons is dit weer natuurlijk ideaal. Er is veel volk aan de kust, en men zoekt alternatieven voor het strand”, zegt Anne Boonefases van Nico Fun on Wheels in Oostende.

Voor de redders was het minder druk op hun eerste werkdag. Toen er in de namiddag een hevige regenbui en strakke wind opdook, werd zelfs de rode vlag bovengehaald. Verboden te zwemmen dus. Toen enkele kinderen zich ter hoogte van het Kursaal zich toch in het water waagden, moest de reddingsdienst toch even tussenkomen. Grote problemen bleven evenwel uit.