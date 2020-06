Manchester United geraakt pas in verlengingen voorbij Norwich, Harry Maguire dit keer wel de held

Manchester United is in de kwartfinale van de FA Cup niet voorbij Norwich City geraakt. The Red Devils kwamen op voorsprong door Odion Ighalo, maar een zondagsschot van Todd Cantwell verpeste het feestje van de Mancunians.

Het drukke programma van Manchester United zorgde ervoor dat jongens als Odion Ighalo, Juan Mata, Fred en Jesse Lingard nog eens een basisplaats kregen tegen Norwich. De eerste helft was een behoorlijke draak, waardoor pas in de tweede helft wat spanning in de partij kwam. Odion Ighalo zette zijn team, dat hij na dit seizoen alweer verlaat, op voorsprong.

Bijna was Norwich langszij gekomen, maar toen Emiliano Buendia een vrijschop naar de verse hoek krulde stond zijn eigen teammakker Ben Godrey op de lijn om United een stukje te helpen.

Maar door een mooi afstandsschot van Cantwell, dat reservedoelman Sergio Romero niet goed zag komen, gingen de bezoekers alsnog overstag.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg de Zwitserse Timm Klose van Norwich rood toen hij Ighalo vasthield op weg naar een grote doelkans, opgezet door Bruno Fernandes.

Mason Greenwood kwam in het slot nog bijzonder dicht bij een goal, maar Tim Krul behoedde zijn team van een late uitschakeling in de bekercompetitie.

Verlengingen dus, want in deze coronatijden was het niet verantwoord om naast een zeer drukke Premier League-kalender ook nog eens traditionele returnwedstrijden in de FA Cup te spelen.

ManU voerde de druk stevig op, maar Krul kende een begenadigde dag. Rashford, Ighalo, Martial, Pogba én Greenwood stonden allen op het veld, maar het was uiteindelijk Pogba die met een afstandsschot nog eens de Nederlandse doelman aan het werk zette. Het bleef maar komen bij Man U, maar ook bij Krul. Hij haalde twintig minuten in de verlengingen nog maar eens uit met een fantastische save.

Uiteindelijk moest ook hij zich gewonnen geven. Harry Maguire, die de voorbije weken striemende kritiek kreeg te verwerken in de Engelse pers, tackelde een weggewerkte bal van dichtbij binnen.