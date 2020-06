Scorende Nainggolan pakt zege met Cagliari

Radja Nainggolan blijft met Cagliari in de running voor een Europees ticket. De Sardijnen haalden het zaterdag op speeldag 28 in de Serie A met 4-2 van Torino. Ook ‘Il Ninja’ trof raak.

Nahitan Nandez (12.) en Giovanni Simeone (17.) zetten de thuisploeg al vroeg op rozen. Meteen na de pauze maakte Nainggolan er met zijn zesde competitiegoal, een rake knal, 3-0 van.

NINJA | Radja Nainggolan scoorde zonet zijn zesde doelpunt van buiten het strafschopgebied dit seizoen!

Tien minuten later mocht de Antwerpenaar, die de vorige twee duels door blessure had gemist, gaan rusten. Vrijwel meteen scoorde Torino twee keer tegen langs Gleison Bremer (60.) en Andrea Belotti (66.).

Joao Pedro (69.) legde vanaf de stip de 4-2 eindstand vast.

In de stand is Cagliari negende met 38 punten, eentje minder dan nummer 7 Parma dat voorlopig het laatste Europa Leagueticket beet heeft. Torino is veertiende (31 ptn).