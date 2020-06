Drie doden, drie in kritieke toestand en een man blind na drinken van handgel in Mexicaanse gevangenis

Wat goed is het ene, is slecht voor het andere. In de Amerikaanse staat New Mexico zijn drie gedetineerden overleden na het drinken van handgel. Die antibacteriële vloeistof is normaal verboden in de gevangenissen, maar door het coronavirus werd het ter beschikking gesteld om handen te ontsmetten en zo Covid-19 uit de gevangenismuren te houden.

Drie doden, drie anderen in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en nog eentje die volledig blind is. Oorzaak: een methanolvergiftiging. Voor de coronapandemie was de gel verboden in de meeste gevangenissen in Amerika.

Omdat sommigen het gebruiken om in een roes te raken omdat er een sterke alcoholconcentratie in ziet. Maar sinds een paar maanden mogen cipiers en gedetineerden er hun handen mee ontsmetten. Onder toezicht. Maar toch is het fout gelopen.

Eerst wist de gevangenisdirectie niet waar de drie aan gestorven waren. Maar een toxicologisch onderzoek bracht klaarheid. Intussen liggen ook drie andere gedetineerden op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis na het drinken van handgel.

Een zevende gevangene die van het goedje heeft gedronken kreeg een methanolvergiftiging en is blind.

“Er bestaan een tegengif voor dit soort van vergiftigingen maar hoe eerder iemand behandeld wordt hoe groter de kans op herstel”, aldus Kathy Kunkel van het ministerie van Volksgezondheid van de staat New Mexico.

Ook bij ons waarschuwt het Antigifcentrum voor het gebruik van handgel en voor de zware gevolgen die dat kan hebben.

“De huidige coronacrisis heeft een nooit geziene impact op het maatschappelijke leven en heeft grote consequenties voor de zorgsector en hulpdiensten. Zo ook voor het Antigifcentrum. Zepen, detergenten en handgels (die bij inname gevaarlijk kunnen zijn) worden vaker dan anders en in grotere hoeveelheden gebruikt”, zo wordt gewaarschuwd.