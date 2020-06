Neergeschoten waterbuffel neemt met zijn laatste krachten wraak op jager en spietst hem aan zijn hoorn

Een waterbuffel die neergeschoten werd en uitgeteld leek te zijn, heeft vlak voor hij het genadeschot kreeg lelijk uitgehaald en een jager aan zijn hoorn gespietst. De man overleefde het als bij wonder maar liep een wonde op waar je gemakkelijk een blikje drank kon in stoppen. Hij onderging al twee operaties en zal nog huidtransplantaties moeten ondergaan.

Waarschuwing: schokkende beelden

De Australische jager Chris Mcsherry mag blij zijn dat hij het verhaal nog kan navertellen. De 35-jarige jager plaatste zijn verhaal donderdag op Facebook met daarbij de foto’s van zijn verwondingen die niets aan de verbeelding over laten. Eentje was zelfs zo gruwelijk dat Facebook hem offline haalde.

Chris Mcsherry, hier met een wild zwijn, jaagt altijd met een kruisboog Foto: fb

Mcsherry had met zijn kruisboog een volwassen waterbuffel neergelegd. Hij zou nog een paar pijlen afschieten om het dier, dat nog zwaar lag te ademen, uit zijn lijden te verlossen.

Maar plots viel het dier hem aan. “Met zijn laatste krachten viel hij me langs achter aan een boorde zijn hoorn in mijn rechterbeen en gooide me dan meters ver weg”, vertelde hij aan een lokale krant.

De jager kon ontsnappen door weg te rollen. De 800 kilo wegende buffel stierf kort nadien.

Mcsherry werd per helikopter naar het ziekenhuis van Darwin gevlogen, want in een lokale kliniek kon men hem niet helpen. Daarvoor waren de verwondingen te zwaar. Er zat een gat met de grootte van een drankblikje boven zijn knie en een snee van 20 centimeter vlak onder zijn bil.

De wonde is gehecht, maar er staan hem nog minstens twee huidtransplantaties te wachten.

Mcsherry bedankt iedereen voor de steun en zegt dat hij snel weer hoopt te kunnen gaan jagen.