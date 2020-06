Lazio Roma komt met schrik vrij bij Fiorentina

Lazio Roma heeft zaterdagavond de klus geklaard in de strijd om de titel in Italië. De Romeinen wonne thuis met 2-1 van Fiorentina, waardoor Juventus op vier punten blijft in de titelstrijd. Jordan Lukaku viel tien minuten in.

Na vijfentwintig minuten ging het mis voor Lazio Roma. In Nederland kwam het nieuws dat Arjen Robben opnieuw ging voetballen, maar zijn spitsbroeder van weleer bij Bayern München Franck Ribéry bewees dat ook hij nog niet klaar is met ballen. Hij ging drie mannetjes voorbij en schoot in de korte hoek raak.

Lazio slaagde erin om pas na een dik uur gelijk te maken toen Felipe Caicedo foutief afgestopt werd in de zestien. Ciro Immobile schoot zijn 27ste doelpunt van het seizoen vanop elf meter binnen.

Het leek lange tijd alsof Lazio Juventus zou zien uitlopen tot zes punten. Maar dankzij een late treffer van Luis Alberto houden de Romeinen het nog behoorlijk spannend in de Italiaanse titelstrijd. In het slot kreeg Vlahovic nog rood toen hij een slag uitdeelde aan Patric.

Met nog 12 speeldagen te gaan heeft Juventus vier punten voorsprong op Lazio. Inter Milaan volgt zes punten verderop.