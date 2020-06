Atlético Madrid klopt Alavés met invaller Carrasco

Atlético Madrid heeft geen fout gemaakt tegen Deportivo Alavés. Los Colchoneros wonnen met 2-1 van de vijftiende in het klassement en blijft zo op de derde plaats in La Liga.

Geen Yannick Fereira-Carrasco aan de aftrap bij Atletico. De thuisploeg was de betere van Alaves, dat in de buik van het klassement verkeert op de vijftiende plaats. Uiteindelijk konden Los Colchoneros pas na een uur de ban breken. Uitgerekend Saul Niguez kopte de Madrilenen op voorsprong. De doelman kwam nog net aan de bal, maar kon een doelpunt niet meer verhinderen.

GOAL | Saúl Ñíguez kopt Atlético op voorsprong! ??



1??-0?? #AtletiAlavés ???? pic.twitter.com/3CN1Ri15Hz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 27, 2020

Even later zorgde Diego Costa vanop de stip voor de dubbele voorsprong. Het is pas het derde doelpunt van de Spaans-Braziliaanse spits dit seizoen. Even voordien was Carrasco ingevallen voor een halfuurtje. Een onuitwisbare indruk maakte hij niet. In het absolute slot kreeg Alavés nog een strafschop: Joselu zette zo de 2-1 eindstand vast.

PENALTY | Diego Costa verdubbelt de score vanop de stip! ??



2??-0?? #AtletiAlavés ???? pic.twitter.com/qlYHQQHSc2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 27, 2020

Atletico Madrid staat met nog acht speeldagen te gaan op elf punten van de huidige leider Barcelona op de derde plaats en is daarmee zeker van Champions League-voetbal.