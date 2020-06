Wirecard, het sjoemelbedrijf dat Duitsland ’s lands grootste boekhoudschandaal opleverde

Wirecard, een veelbelovend Duits technologiebedrijf, heeft het faillissement aangevraagd. Er werden al langer vragen gesteld bij de betrouwbaarheid van de boeken van het bedrijf. Nu vormt de onderneming het onderwerp van het grootste boekhoudschandaal dat Duitsland ooit meemaakte. Het doet vragen rijzen over de kwaliteit van het financiële toezicht in het land.

Fraser Perring had het allemaal vier jaar geleden al voorspeld. De Britse speculant en short seller schreef in 2016 een anoniem rapport over misleidende boekhouding en mogelijke fraude bij het Duitse ...