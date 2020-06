Bewoner komt om het leven bij brand in appartement in Zingem

Zingem - Bij een brand in een appartement in de Ouwegemsesteenweg in Zingem is een man om het leven gekomen.

Het heeft deze nacht gebrand in een appartement aan het kruispunt van de Ouwegemsesteenweg met de gewestweg N60 in Zingem. De hulpdiensten werden omstreeks 00.30 uur verwittigd door een buur, die door een brandalarm gewekt was. De brandweerposten van Oudenaarde en Gavere kwamen samen met de medische diensten en de lokale politie ter plaatse. In een appartement op de tweede verdieping waren vlammen zichtbaar. Bij de bluswerken werd in het appartement de bewoner levenloos aangetroffen. Voor de man kon geen hulp meer baten.