Verdachte in verdenking gesteld voor doodslag en poging tot doodslag

De verdachte van de steekpartij op 20 juni in het Britse Reading, waarbij drie doden vielen, is in verdenking gesteld voor doodslag en poging tot doodslag. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie zaterdagavond gemeld.

De 25-jarige Libische vluchteling heeft volgens zijn familie psychische problemen als gevolg van de oorlog in Libië. Hij werd opgepakt meteen nadat hij groepen mensen in een park was beginnen aan te vallen in Reading, een stad met 200.000 inwoners op een 60-tal kilometer ten westen van Londen.

Khairi Saadallah moet op 29 juni voor een Londense rechtbank verschijnen.

Bij de aanval in Reading vielen ook drie gewonden, die ondertussen het ziekenhuis konden verlaten.