Petitie tegen derde festivalweekend van Tomorrowland

Boom -

Enkele buurtbewoners van het provinciaal domein De Schorre in Boom verzetten zich tegen het idee van drie festivalweekends van Tomorrowland. Ze zijn een petitie gestart. Dit jaar is er door het coronavirus geen Tomorrowland. En dat is een stevige streep door de rekening van het dancefestival, en al wie daaraan meewerkt. De organisatie denkt erover om volgend jaar een extra festivalweekend te organiseren. Enkele buurtbewoners zien dat absoluut niet zitten. Zij trekken dit weekend van deur tot deur om handtekeningen te verzamelen tegen een derde festivalweekend.