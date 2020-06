Amerikaanse staat Mississippi haalt Confederatie-embleem uit zijn vlag

De Republikeinse gouverneur van Mississippi, de laatste Amerikaanse staat met het Confederatie-embleem in zijn vlag, heeft zaterdag gezegd dat hij onmiddellijk een wetsvoorstel ondertekent om het symbool te verwijderen.

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden van de staat hebben later met een tweederdemeerderheid besloten het wetsvoorstel in te dienen om de vlag te veranderen. Naar verwachting wordt het voorstel zondagmiddag in het Congres in stemming gebracht.

Mississippi is de laatste staat in het land waarvan de vlag het Confederatie-embleem heeft. De staatsvlag heeft rode, witte en blauwe strepen met het strijdembleem van de Confederatie in de hoek. Het werd voor het eerst opgenomen in 1894.

De Confederatie bestond uit zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 tegen het noorden vochten. De Confederatie was tegen het afschaffen van de slavernij.